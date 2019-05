Sanremo Baseball, giornata negativa per le giovanili matiziane

Giornata negativa per le giovanili del Sanremo Baseball. Ieri, sul campo di Cairo Montenotte, gli Under 12 di Tarassi hanno giocato contro i pari età di Pascoli con l’incontro che si è concluso con il risultato di 8-7 a favore di questi ultimi, ma a vincere è stato il maltempo.

La pioggia infatti ha fatto sospendere la partita appena è stato possibile omologare il risultato per evitare una nuova trasferta. Da rilevare la buona prestazione di Samuele Modena sul monte di lancio, quella di Naty Torre come ricevitore, l’esordio di Filippo Marini nello stesso ruolo nonché una bella presa al volo di Edoardo Verdini ed una valida realizzata da Letizia Gregorio. “Sono soddisfatto” dice coach Tarassi “perché la prestazione è stata impegnativa, ma tutti i ragazzi hanno risposto in maniera egregia. Non dimentichiamoci che sotto la pioggia l’impegno, l’attenzione e gli sforzi vengono raddoppiati”.

Sempre sul campo di Cairo Montenotte gli Under 15 sono invece riusciti a giocare entrambe le partite in calendario, vincendo per 7-4 la prima e cedendo per 10-7 nella seconda. “Avremmo potuto vincere anche la seconda” dice coach Cuneo “ma un po’ di tensione si è insinuata nel dugout ed il nervosismo ha portato una perdita di concentrazione tra gli atleti che non sono riusciti a tenere testa agli avversari. Pazienza, sono cose che succedono".