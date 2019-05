Pallacanestro: sconfitta con onore per la formazione Under 14 dell'Olimpia Bki in Coppa Liguria (Foto)

Pallacanestro Alassio-Olimpia 61-56

Buonissima prova del team Olimpia Bki Impria, che affronta un validissimo avversario per l'ultima gara di Coppa Liguria nell’Under 14. La partenza è molto buona, tanto che l’Olimpia chiude il primo quarto in vantaggio di 4 lunghezze. Nel secondo periodo sono gli Alassini ad avere di poco la meglio, quel che basta per chiudere sul +2 all'intervallo. Con grande intensità e caparbietà gli imperiesi riescono a stare in gara e senza mollare si va sul 41-40 con solo più l'ultimo quarto da giocare.

Purtroppo, proprio in partenza dell'ultimo periodo, i ragazzi Olimpia hanno un blackout che permette di piazzare un break di 8 punti decisivo per i padroni di casa. I ragazzi continuano però a lottare ed il match finisce sul 61-56, con soli 5 punti di differenza.

"Non si possono che fare i complimenti a questi ragazzi perché sono cresciuti notevolmente in questa annata - commenta coach Pionetti - e non dimentichiamoci che abbiamo affrontato oggi, con personalità e tanta grinta, una squadra di ottimo livello che domani si giocherà il terzo posto assoluto per accedere agli spareggi interregionali. A loro facciamo un grande in bocca al lupo”.