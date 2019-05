Calcio. Camporosso, mister Carmelo Luci è un fiume in piena: "Questa società fa invidia a molti club di zona. Certi club non arrivano a certi obiettivi spendendo tanto e facendo casini"

Il Camporosso è uscito sconfitto dalla semifinale playoff di Prima Categoria contro il Marassi, ma mister Carmelo Luci a Rivierasport.it il giorno dopo è un fiume in piena:

"Voglio sottolineare che quest'anno al Camporosso si è stato fatto qualcosa di straordinario e la sconfitta contro il Marassi non può cancellare quello che abbiamo realizzato. Questi ragazzi sono stati straordinari e negli ultimi cinque anni il Camporosso è la squadra che ha ottenuto più risultati in assoluto della Liguria: si sono fatti due playoff e due stagioni di Promozione: tutto questo a costo zero senza spendere un euro. Bisogna dare merito alla società e a questi ragazzi".

"Capisco che questa società e questa squadra faccia invidia a tantissime società di zona - sottolinea Luci - perchè quello che noi abbiamo ottenuto con lavoro, divertimento gli altri lo hanno ottenuto e alcuni non ottenendoli spendendo soldi e grandi casini. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare invidia agli altri club di zona, provando ad aiutare queste società a migliorarsi e crescere".

Luci torna sulla sconfitta contro il Marassi: "Contro il Marassi è stata una partita tirata e combattuto dove abbiamo avuto le nostre occasioni senza sfruttarle. Loro dal punto di vista del gioco hanno fatto meglio, ma noi eravamo un po' stanchi. Per noi non è importante essere in Prima Categoria o in Promozione, l'importante deve essere che questo gruppo rimanga insieme: nessuno può immaginare come si vivono le partite in settimana da noi".

Il tecnico elogia tutta l'ambiente e lancia delle frecciate: "Il mio telefono squilla continuamente perchè sono tanti i giocatori che vogliono venire a fare parte di questa famiglia e con tutto rispetto la a gente che viene la domenica al campo non l'ho vista a Sanremo..."

Se sarà Prima Categoria ripaertiremo con la consapevolezza di ottenere una salvezza tranquilla come quest'anno e poi si vedrà. I proclami li lasciamo agli altri che poi arrivano sempre dietro".