Calcio. Ventimiglia, Alan Carlet non sarebbe tra i papabili alla panchina granata

Il Ventimiglia va a caccia di una ripartenza importante basata sui tanti giovani e giocatori attaccati alla maglia granata.

E' questo lo slogan per la prossima stagione, soprattutto per quel profilo di allenatore che verrà scelto e accetterà di rimettere insieme i cocci dopo l'amarezza e la delusione della retrocessione in Promozione.

Carlet no. Uno di questi non sarà con molta probabilità Alan Carlet. L'ex allenatore dell'Ospedaletti sembrava essere in lista per ereditare la panchina frontaliera, ma nelle ultime ore secondo le ultime indiscrezioni dall'ambiente il tecnico non sarebbe tra i papabili alla panchina. Esclusa al momento anche la conferma di Fabio Luccisano.