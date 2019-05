Ciclismo e Mtb: buoni risultati nell'ultimo fine settimana per gli atleti del Rusty Bike Pontedassio

Weekeand impegnativo per il team Rustybike Junior E. A Novi Ligure, in Mtb, corrono Esordienti e Giovanissimi. Tra gli esordienti prendono il via Federico, Tiziano e Joann con l’ottimo 4° posto di quest’ultimo. I giovanissimi sono numerosissimi e, purtroppo i bikers imperiesi partono svantaggiati nelle ultime file, ma ottengono comunque ottimi risultati. Partecipa alla sua prima gara Lorenzo Ferrari (cat. G2) mentre, nei G3 ottimo 3° posto per Cristian Rainisio.

Nella categoria femminile Elisabetta Ricciardi, in volata, sfiora il gradino più alto del podio. Bravo anche Luca Fordano Luca, che arriva 8° nella categoria G4. Nei G5, sfortunati Edoardo, Valerio ed Amelie e, comunque, ottimo 4° posto per Edoardo Orengo. Nella categoria G6, la più numerosa della giornata, ottima 6a posizione per Samuele Rainisio.

A Venasca, per la coppa Peralba sotto la pioggia, hanno corso gli Allievi Wellington, Simone, Alessio e Matteo. Gara molto dura con pendenze medie superiori all’8% e pendenze massime estreme. Miglior risultato per Matteo Siffredi Matteo, al 4° posto.