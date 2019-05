Tennis. Roland Garros: Fognini-Seppi, il match è posticipato a martedì

Il Roland Garros di Fabio Fognini scatterà nella giornata di martedì. Il derby contro il connazionale Andreas Seppi, valido per il primo turno del secondo Grande Slam stagionale, è stato posticipato di un giorno.

Il maltempo è una minaccia continua su Parigi ed è possibile che nella giornata di oggi altri match vengano rinviati o spostati.

Domani Fognini sfiderà per la decima volta in carriera Seppi, tennista che occupa attualmente la posizione numero 66 della classifica ATP. Un match da non prendere con le molle per il neo 32enne, desideroso di andare avanti il più possibile in terra francese.