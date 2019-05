Pallacanestro. Entusiasmo alle stelle per gli scoiattoli del Sea Basket Sanremo

Oltre 60 bambini dai 9 anni in giù a contendersi il pallone per cercare di infilarlo nel canestro. Ospiti del Sea basket Sanremo le squadre di Albenga, Ceriale e Bordighera.

"Pomeriggio strepitoso per il nostro sport. Tutto questo grazie ai miei super professionali istruttori, Claudia Farfalla e Davide Liberato che svolgono il loro ruolo in modo encomiabile nelle palestre di Via Panizzi, via Galilei e via San Martino. I nostri bimbi e le loro famiglie meritano tutta la nostra attenzione.

Ora finiamo la stagione e diamo l arrivederci alla prossima; mamme e papà non esitate a contattarci per informazioni sui nostri corsi che si svolgeranno in città, comodo a tutti. Ci trovate su fb alla pagina Sea Basket Sanremo o direttamente al 3293569777" - dichiara coach Bonino Mauro con lunghi trascorsi da giocatore professionista.