Calcio. Albenga, Luca Arrigo tra presente e futuro: "Stagione positiva in bianconero. Un mio ritorno con Sardo alla Dianese & Golfo? Chissà..."

L'ottima stagione con la maglia dell'Albenga farà in modo di essere tra i più cercati del prossimo calciomercato. Stiamo parlando di Luca Arrigo, ex Dianese & Golfo, che a Rivierasport.it analizza la sua prima stagione in Eccellenza con la maglia bianconera ma che non pensa ancora al futuro.

Luca, come valuti la tua prima stagione all'Albenga? "La mia stagione ad Albenga la ritengo positiva in quanto a livello personale sono riuscito a ottenere dei miei obbiettivi ed in oltre siamo riusciti a raggiungere una salvezza che pochi davano per possibile. Albenga è sicuramente un'ottima piazza che merita la permanenza in questa categoria. Fare questo passo in Eccellenza per me è stato importante, ho conosciuto persone che mi hanno dato la possibilità di crescere calcisticamente e di aver disputato un campionato sicuramente di livello superiore. Per questo mi piacerebbe continuare a far parte di questa categoria".

E' possibile un tuo ritorno alla Dianese & Golfo la prossima stagione? "Sono contento che i miei ex compagni di squadra della Dianese & Golfo siano riusciti a confermarsi in Promozione, ma ora come ora non saprei rispondere su un mio possibile ritorno".

E se mister Enrico Sardo fosse richiamato in panchina? "Un mio ritorno in giallorossoblu con Sardo? Chissà, sicuramente un giorno mi farebbe piacere incontrarlo di nuovo, ma non si sa cosa riserva il futuro. Come ho detto non ho ancora preso decisioni per la prossima stagione".

Hai ricevuto altre offerte? "Ho già ricevuto offerte da altre società, ma al momento non ho ancora deciso nulla: valuterò bene le proposte".