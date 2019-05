Calcio. Imperia, tutto ruota intorno alla situazione societaria. Faedo aspetta con fiducia: "In attesa di novità. La mia priorità è il neroazzurro"

La situazione dell'ASD Imperia Calcio ruota tutto intorno alla situazione societaria, dove gli scenari non sono ancora ben chiari. Con il gruppo capitanato da Lorenzo Anas Riachi (Roberto Iannolo intermediario e la figura di Morris Pagniello) ormai fuori dai giochi, il Fabrizio Gramondo potrebbe cedere la presidenza a Ramoino in vista della prossima stagione.

"Sono in attesa di novità". Ad analizzare la situazione è Stefano Faedo, uno degli assoluti protagonisti di quest'annata neroazzurra: "La situazione societaria all'Imperia? Al momento non so praticamente nulla - ha dichiarato a Rivierasport.it il centrocampista neroazzurro - e sono semplicemente in attesa di novità".

A livello personale Faedo è sicuro: "Non ho ricevuto nessun tipo di offerta - evidenza Faedo - sono un giocatore dell'Imperia anche per la prossima stagione e i neroazzurri sono la mia priorità".