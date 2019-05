Calcio, Serie D. La Sanremese riparte da mister Ascoli con il primo grande obiettivo in attacco: Riccardo Capogna

La Sanremese riparte da mister Nicola Ascoli. L'ex allenatore di Asti, Argentina Arma e Derthona è stato annunciato ufficialmente dalla società biancoazzurra nella tarda serata di ieri ed è pronto ad iniziare un progetto importante.

Ascoli andrà ad ereditare la panchina di Lupo e si concentrerà di realizzare nella città dei fiori qualcosa di importante seguendo le orme di quel Fausto Silipo calabrese come lui.

Il punto sul mercato. Ma quali saranno le scelte dei dirigenti sul mercato? Come prima cosa ci saranno le conferme e secondo le ultime indiscrezioni è molto probabile la permanenza in biancoazzurro di Videtta e Spinosa, oltre al gruppo che Ascoli aveva ad Arma come Manis, Bregliano e Castaldo. Stesso discorso per Scalzi, giocatore su cui il tecnico stravede, otlre all'esperienza del capitano Taddei. Pronto a restare anche l'attaccante Lo Bosco, uomo chiave sia ad Asti che ad Arma con Ascoli.

Sogno Capogna. Il primi grande obiettivo in entrata per la Sanremese è uno solo. La dirigenza matuziana, secondo le ultime indiscrezioni e come scritto da noi di Rivierasport nella giornata di ieri (clicca QUI) punterà a portare al 'Comunale' il bomber Riccardo Capogna che in questa stagione ha fatto molto bene al Lecco contribuendo alla promozione dei blucelesti. Capogna è il primo grande obiettivo per l'attacco. Al momento raffreddate le piste che portano a Colombi (Rezzato) e Rodriguez (Olhanense, ma ex Seravezza Pozzi). Il nome nuovo potrebbe essere l'albanese Balla, ma è solo una suggestione.

Per la mediana potrebbe tornare di moda il nome di Colantonio (giocatore su cui Ascoli ha puntato molto all'Argentina Arma). E poi ci sono i rientri dai vari prestiti che il tecnico valuterà. Uno su tutti quello del difensore Andrea Negro (Ospedaletti).