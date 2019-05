Calciomercato Ligue 1. Monaco, suggestione Rudi Garcia per la panchina. Ma Jardim vuole restare

Rudi Garcia piace al Monaco in caso di separazione da Jardim (foto tratta da ItaSportPress)

La Ligue 1 ha terminato la propria stagione e all'appello manca solo lo spareggio per delineare l'ultima squadra della prossima stagione che uscirà nel match tra Dijon e Lens.

In casa Monaco, dopo una stagione deludente, si guarda al futuro e il primo punto riguarda la panchina. La società monegasca ha come priorità la conferma del portoghese Jardim, anche se sul tecnico sta puntando forte il Milan e l'allenatore è tentato dall'avventura in Italia anche se vuole restare nel Principato visti i due anni di contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni la tentazione dell'ultima ora, in caso di partenza dello stesso Jardim, è rappresentata in un volto conosciuto della Serie A. Stiamo parlando di Rudi Garcia, due volte secondo con la Roma ed ex Marsiglia.