Stelle nello Sport: Sanabria, Tonelli e tanto azzurro nell’ultima asta per la Gigi Ghirotti Onlus (VIDEO)

E' arrivato il momento del rush finale per l’asta benefica di Stelle nello Sport. Sono ben undici i cimeli da provare ad aggiudicarsi su Charitystars per aiutare la Gigi Ghirotti Onlus del Professor Henriquet nei prossimi due giorni.

Si parte dal calcio con il Genoa che scende in campo con la maglia originale e autografata dell’attaccante Sanabria autore di tre gol in rossoblu quest’anno in campionato. Per tutti i tifosi della Sampdoria ci sarà la possibilità di partecipare all’asta per la maglia originale e autografata di Tonelli, centrale difensivo della squadra di Giampaolo.

Tanti gli azzurri che si schierano al fianco della Gigi Ghirotti, la campionessa mondiale Junior di tiro con l’arco Vanessa Landi mette a disposizione la sua maglia indossata e autografata, così come Michela Moioli, stella assoluta della Nazionale di Snowboard, partecipa con la sua Tuta FISI originale e autografata.

E’super la partecipazione all’asta di Stelle nello Sport del mondo delle piscine. Su Charitystars è possibile trovare il costume autografato dal nuotatore Fabio Scozzoli e le polo ufficiali FIN firmate dalla giocatrice del Setterosa Giulia Emmolo e dall’ex capitano della Nazionale femminile di pallanuoto Tania Di Mario.

L’asta continua con la maglia del Modena Volley del libero Salvatore Rossini, con la t-shirt autografata dai tanti campioni della Gymnastic Salerno, con la maglia “Genova nel cuore” con le firme dei giocatori del Frosinone e infine con il calendario Zentiva autografato dallo chef di fama mondiale Heinz Beck.

Clicca su www.charitystars.com/stellenellosport per partecipare all’Asta di Stelle nello Sport