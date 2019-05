Tennis, Roland Garros. Fognini debutta nel secondo Grande Slam stagionale: è sfida a Seppi

ROLAND GARROS - 1°TURNO -

ASPETTANDO... FOGNINI-SEPPI

Dopo giorni di attesa è tutto pronto per il debutto al Roland Garros, nel secondo Grande Slam stagione, per Fabio Fognini.

Il numero uno azzurro scenderà in campo nella tarda mattinata di oggi (match programmato alle ore 11 ma attenzione agli slittamenti) e sfiderà Andreas Seppi in un match dalle tinte azzurre.

Testa a testa. Questa è la decima sfida in carriera tra l'armese e l'altoatesino, con il bilancio che vede Fognini avanti per 5-4 nel bilancio totale degli scontri diretti. In caso di passaggio del turno la racchetta di Arma di Taggia nel secondo turno se la vedrà contro il vincente tra lo spagnolo Garcia-Lopez, in arrivo dalle qualificazioni, o l'argentino Delbonis.