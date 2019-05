Pallamano: vittoria a tavolino per l’Under 17 maschile dell’Abc Bordighera nell’ultima partita del campionato francese, dove termina seconda

Non si è presentata, sabato scorso al palaBiancheri, la formazione del Mougins Mouans-Sartoux, per disputare la partita contro i bordigotti Under 17 dell’Abc Bordighera, sancendo di fatto la vittoria a tavolino con il punteggio di 20-0 per i colori biancorossi, nell’ultima gara della 2a fase di un equilibratissimo campionato dipartimentale delle Alpi Marittime pre-eccellenza francese.

Con questa vittoria la formazione bordigotta chiude al primo posto a pari merito (23 punti) con la formazione del Saint Martin, la quale, però, grazie ad una migliore differenza reti risulta la vincitrice del campionato. Rammarico per i giovani bordigotti per questa vittoria finale del campionato, sfuggita di mano per un non nulla e per piccoli episodi ma che ha li ha comunque visti primeggiare come miglior difesa grazie anche ad un ottimo Niclas Nardelli che si è più volte messo in mostra come miglior portiere del campionato ed a Samir Loqmane che è risultato il capocannoniere del torneo con ben 113 reti segnate, vera spina nel fianco delle difese avversarie.

Per il coach Maria Grazia Germano è da elogiare tutta la formazione che, composta solo da atleti under 16, ha saputo affrontare ogni squadra avversaria riuscendo ad imporre quasi sempre il proprio gioco e tecnica collettiva di squadra con i propri giocatori , molti in possesso di ottima tecnica quali Andrea Pillon, Oliver Barbuscia, Timothy Pecoraro, Alessio Zunino ed il giovanissimo Jannis Nardelli.

Bene ed in continua crescita anche gli altri componenti che si sono uniti quest’anno alla squadra, gli atleti Leo Ballestra e Pierpaolo Conte mentre è venuto a mancare un apporto fondamentale alla squadra dal mancino Lucas Topala per un infortunio patito ad inizio campionato che ha riacutizzato un vecchio incidente e degli altri due atleti della rosa, Andrea Porcu e Samuel Petrolillo anche loro fuori a causa di loro problemi fisici.

Il tecnico bordigotto considera la stagione appena conclusa altamente positiva perché ha consentito ai propri ragazzi di crescere acquisendo esperienza utile per la prossima stagione, dove li vedrà ai nastri di partenza sicuramente protagonisti purché si proseguirà ad allenarsi con serietà e costanza.

Questa la classifica finale del campionato:

Saint Martin 23 (per miglior differenza reti)

Abc Bordighera 23

Pays de Grasse 22

Cros de Cagnes – Vence 19

Metropole Nice Cote d’Azur 16

Mougins Mouans-Sartoux B 14