Imperia: sabato 15 giugno torna in Calata Anselmi l'appuntamento con il 'Summer Basket'

Si svolgerà sabato 15 giugno, in calata Anselmi ad Imperia, la manifestazione dedicata allo ‘Street basket’. Alle 9.30 si inizierà con il torneo per le categorie Under 10 (2009/10/11 - gratuito e non competitivo) e Under 12 (2007/08).

Alle 15.30 sarà il turno degli Under 14 (2005/06) mentre, nel tardo pomeriggio dalle 18 toccherà agli: Under 18 maschile (fino ai 2001 inclusi), Senior Maschile e Femminile. Per i più ‘grandi’ c’è in palio il pass per il ‘Master Finale’ di Pesaro 3vs3 della Uisp Summerbasket.

Ci saranno invece bellissimi premi per i vincitori delle categorie Under 14 e Under 12. La quota di iscrizione è di 10 euro a squadra, esclusa la categoria Under 10 che giocherà gratuitamente un torneo non competitivo e nel pieno spirito del minibasket. Il numero massimo di partecipanti è di 4 atleti per squadra.

Per le adesioni si può scrivere, entro il 12 giugno, a imperiabasket@gmail.com, indicando il nome del team, nomi e cognomi degli atleti partecipanti ed un numero di cellulare. Per informazioni si può chiamare il 328/5761752.