Calcio: no definitivo dell'Imperia Calcio alla proposta d'acquisto di Iannolo e Riachi, troppa distanza tra domanda e offerta

Il direttivo dell’Imperia Calcio si è riunito per valutare l'ipotesi di proposta d'acquisto societaria pervenuta dal gruppo interessato a cui fanno riferimento l'ex stella nerazzurra Roberto Iannolo e l'imprenditore Lorenzo Anas Riachi.

“Riteniamo che – evidenzia il direttivo nerazzurro - per questa stagione non ci siano gli estremi per poter andare avanti, vista la troppa differenza tra domanda ed offerta e l'approssimarsi della stagione sportiva che non consente il protrarsi della trattativa, vista la pianificazione e programmazione della stessa”.

L’Imperia Calcio ha accolto con piacere le dichiarazioni dell'Onorevole Eugenio Minasso: “Ci gratifica molto il suo interessamento. Siamo aperti ad una collaborazione e pronti ad accoglierlo per il bene della nostra società”.