Esperienza a Brescia per i giovani atleti del Reds Rugby Team (Foto)

Domenica appena trascorsa il Reds Rugby Team ha portato i propri atleti in quel di Brescia, presso il campo da rugby dell'Oltremella rugby (vecchi amici di quello che fu il torneo itinerante del 4 regioni il cui artefice il Presidente dei Reds Giovanni Lisco ha lascito traccia).

Grande festa per un torneo bello su più punti di vista: organizzazione, scopo(raccolta fondi da dovere diEmergency) e senza risultati finali (premiazione all inizio del torneo).

Premiazione all' inizio, qualcuno storcera' il naso....invece si è rivelata una spinta maggiore per far bene ai piccoli ruggers dei REDS che hanno lottato in maniera efficace e dato prova di gioco tanto da far esprimere i complimenti ai tecnici delle squadre presenti.

U.6 e U.8 hanno giocato con Oltremella, Brescianini, Rovato, Franciacorta e Orsi Sextum......i più piccoli rendono orgogliosi i tecnici inanellando mete e vincendo i propri incontri , il risultato non conta ma fa piacere vedere i risultati di un anno di lavoro e la voglia di giocare dei baby reds.

U.8 spettacolari a detta di tutti i presenti, bravi nel recuperare ed esprimere gioco di squadra tutti hanno dato e quando tutti si aiutano e lottano in maniera corretta c è divertimento e allegria....punti focali del minirugby.....pareggiate tutte le partite (ironia della sorte quando si gioca senza risultati....come peraltro dovrebbe essere sempre coi bimbi).

Ricordi di un weekend passato passeggiando con la maglietta della squadra per il centro di Brescia e di un torneo memorabile per la società, fanno cornice ad una stagione positiva e chissà che non siano il trampolino per la prossima.

Ringraziamento doveroso e sincero ai genitori , accompagnatori, tecnici de REDS e all ' Oltremella Rugby dimostratosi buon padrone di casa e amico di vecchia data.