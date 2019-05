Sanremo: le pallavoliste dell’Istituto Centro Levante protagoniste alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico (Foto)

Le pallavoliste della scuola di via Volta

Vetrina nazionale per le pallavoliste della scuola media di via Volta dell’Istituto Centro Levante di Sanremo. Il sestetto matuziano composto da Rebecca Pizzio, Martina Breviario, Alice Cataldo, Ambra Palombo, Aurora Gagliardi e Elisabeth Dunnebacke, accompagnato dall’insegnate di educazione fisica Daniela Bordoli, è stato a Marina di Massa dal 20 al 24 maggio per la Festa Nazionale dello Sport Scolastico organizzato dal Miur e dal Coni insieme a diverse federazioni locali.

Le gare di volley femminile si sono svolte con la nuova formula del S3: si gioca tre contro tre in un campo ridotto e con la rete più bassa rispetto al campo ‘regolare’. Una versione del volley con ritmi molto più alti e con situazioni attacco-muro molto simili alla pallavolo di livelli alti. Le ragazze delle medie di via Volta si sono guadagnate l’accesso all’evento nazionale vincendo a La Spezia la fase regionale ad aprile.

Purtroppo la sorte non è stata amica delle pallavoliste nostrane. Prima delle gare tre ragazze su sei hanno riportato infortuni che ne hanno pregiudicato la presenza in campo. La squadra dell’Istituto Centro Levante, quindi, è stata esclusa dalla classifica (il regolamento prevedeva tre giocatrici in campo ma un sestetto complessivo obbligatorio), ma ha partecipato lo stesso a diverse partite ottenendo anche alcune vittorie.

L’esperienza in terra toscana non è stata solo volley. Molti gli eventi collaterali tra i quali gli spettacoli serali e la visita agli spazi del Carnevale di Viareggio. Ma il momento di massima conviviali è stata la Festa delle Regioni. Le ragazze sanremesi hanno avuto modo di conoscere le tipicità delle altre zone d’Italia grazie a una serata di scambio culturale enogastronomico alla quale, ovviamente, i nostri prodotti hanno riscosso tutto il successo che meritano.

Questa mattina la scuola di via Volta ha organizzato una originale conferenza stampa durante la quale le sei pallavoliste sono state intervistate dalle giovani giornaliste della scuola che, poi, pubblicheranno l'articolo sul giornalino dell'Istituto.