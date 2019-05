Calcio. ASD Imperia, a tu per tu con l'ex Francesco Bregolin: "Per arrivare ad una cessione societaria tutti i passaggi devono essere corretti. Un mio ritorno? Nella vita..."

La trattativa tra la cessione dell'ASD Imperia al gruppo Lorenzo Anas Riachi è praticamente saltata e al momento il clun neroazzurro è rimasto in mano alla vecchia proprietà. A Rivierasport.it è l'ex Team Manager neroazzurro Francesco Bregolin ad analizzare quello che sta succedendo.

Francesco Bregolin, cominciamo dal passato: è rammaricato per come è finita con l'Imperia? "Sono rammaricato per non essere riusciti a raggiungere il risultato prefissato, visto che si poteva arrivare al prestigioso traguardo visto anche il livellamento del campionato. Ma ci sono state tante altre cause per non essere riuscir nel raggiungimento dell'obiettivo. E' stata una bellissima esperienza per conoscendo persone fantastiche".

Come sta valutando da esterno questa "strana" trattativa con il gruppo Riachi? "Riachi non lo conosco, l'idea bisognerebbe capirla dall'interno. Si fa presto secondo me a parlare, ma se non si fanno i passaggi corretti è difficile arrivare ad una conclusione. Premetto che non so nulla e Roberto Iannolo lo conosco solo come ex giocatore".

Se le dico Morris Pagniello qual'è il suo pensiero? "Morris Pagniello? Ho i servizi che sono stati fatti in televisione, ma una persona senza conoscerla non mi esprimo. Potrebbe essere un grande dirigente, come dell'altro: non in grado di giudicare. Nel mondo di calcio c'è un po' di tutto nel bene o nel male".

Bregolin potrebbe tornare all'Imperia con una nuova o l'attuale società? "Non lo so, ci siamo lasciati in un modo corretto e nella vita non si sa mai. Dipende se ci sono le condizioni di operare al meglio. Sono stato contattato da altre società di Serie D, Eccellenza e Promozione. Mi fa piacere rimanere nel mondo nel calcio, a me interessa molto gli obiettivi e la progettualità: se ci sono queste due caratteristiche e si riescono a trovare le persone giuste si può costruire qualcosa d'importante".

Lupo l'allenatore giusto per ripartire? "Lupo ha fatto un'ottima annata con la Sanremese, purtroppo non è riuscito a centrare l'obiettivo pieno. L'ultimo mese è stato difficile per loro ed è stato un peccato che non siano riusciti a vincere i playoff. La Sanremese è una grande società ben organizzata e riproveranno.Non so se è l'allenatore giusto per ripartire, bisogna vedere tante cose anche perchè dalla Serie D all'Eccellenza ci sono differenze".