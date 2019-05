Calciomercato Serie D. In casa Sanremese si guarda anche alle entrate: per la difesa piace Alessandro Manes

La Sanremese guarda anche alle entrate per mettere a disposizione una rosa competitiva nelle mani del neo allenatore Nicola Ascoli.

Secondo indiscrezioni per la difesa l'obiettivo numero uno sembra essere Alessandro Manes. Classe 1994 in carriera ha iniziato con le giovanili del Siena, per poi vestire le maglie in Serie D di Corregesse, Villabiagio, Spoleto, Poggibonsi, Rende, Acireale e in questa stagione 19 presenze con il Latina.

Manes è un giocatore importante e con tanta esperienza nella categoria dove in totale ha collezionato più di 100 presenze.