Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti della 'Riviera dei Fiori' nel weekend al torneo di Loano (Foto)

Si è svolto nello scorso weekend, al Palazzetto dello Sport di Loano, il 1° torneo internazionale per club ‘Riviera delle Palme’ di ginnastica ritmica.

L’evento, organizzato dalla ‘Arteginnastica’, ha visto scendere in pedana oltre 230 ginnaste divise su vari livelli e categorie. Il programma tecnico prevedeva la partecipazione con due attrezzi per ginnasta, e le sole classifiche di specialità. Il 1° trofeo legato a questa competizione (assegnato alla società con più ginnaste partecipanti) è stato vinto dal sodalizio organizzatore, seguito dalla Ginnastica Riviera dei Fiori che, con 29 ginnasti, è stata ben rappresentata a livello numerico ma anche qualitativo, conquistando numerosi podi. Sotto i risultati.

Livello avanzato: nelle allieve oro al nastro per Giorgia Valastro ed argento per Eleonora Oggero con un buon 7° posto alla palla per Sonia Pavani. Nelle junior Giulia Carrera 6ª alla palla e 7ª alle clavette e Sonia Chekkour 7ª al cerchio. Nelle Senior 1ª al nastro e 2ª al cerchio Alice Frascarelli, 2ª alla fune e 5ª cerchio Gaia Binello e 4ª alla palla e 6ªal cerchio Monica Meli.

Livello B: allieve, oro al corpo libero e 4ª alla palla Nina Ramoino, oro al nastro Giorgia Trosso,4ª al cerchio e 5ª alla palla Victoria Panetta. Bene anche le compagne Aurora Benini e Arianna Mantini. Livello medio: allieve, oro al corpo libero e argento al cerchio per Sofia Alagna. Nelle senior oro alle clavette e 4ª alla palla Arianna Twuiss e oro alla palla e 4ª al cerchio Isabel Toribio. Nella categoria ‘esordienti’, le più giovani e numerose (oltre 40 partecipanti), 12 le ginnaste della ‘Riviera dei Fiori’, a conferma che il ‘vivaio’ è pimpante. Ed anche i risultati sono stati più che soddisfacenti con argento al corpo libero per Giada Caridi, bronzo sempre al corpo libero per Lavinia Falcidia, 6ª classificata alla palla, 7ª sia al corpo libero che alla palla Greta Parente, argento al cerchio Esmeralda Caporusso e oro alla fune Vittoria Cavallero. Positive le prove delle compagne di squadra Angelica Pavan, Alisia Alonso Perez, Valentina Copello, Elena Sichetti, Viola Prevosto, Alice Iaria e Emma Luljia.

La rappresentativa è stata completata dai tecnici: Daniela Breggion, Monia Stabile, Oxana Ernst, Alice Frascarelli, il giudice Lorenza Frascarelli e, per la sua prima esperienza nella ritmica maschile, Thomas Soscara che ha eseguito un esercizio al nastro di buon livello, ricevendo i complimenti della madrina della manifestazione, la splendida Olimpionica Varvara Filiou.

“Nell’insieme – evidenzia la società ponentina – il torneo è stata una bella e positiva esperienza sportiva per tutti, per i risultati, le emozioni e la piacevole atmosfera che si è creata nei due giorni di gare”. La stagione prosegue per preparare i saggi di fine corso che si svolgeranno nella varie palestre in uso al sodalizio. Verranno poi proposti dei progetti estivi con finalità diverse, dall’Educamp Sanremo (8/19 luglio), attività multi sport del Coni con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17 e sede principale il ‘Polo Sportivo’ del Mercato dei Fiori. Ci saranno stage delle varie discipline da noi proposte, la ginnastica artistica, ritmica, trampolino, acrobatica aperte a tutti, e con le squadre agonistiche prenderemo parte ad allenamenti collegiali in varie località in Italia.

“Sarà un’estate interessante – termina la società - divertente e stimolante. Per chi volesse saperne di più, potete contattarci, anche sui vari social da noi predisposti”.