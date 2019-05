Il Club del Mare aderisce al Vela Day: sabato e domenica tutti a provare la barca a vela al porto di Diano Marina

Sabato e domenica prossimi il 'Club del Mare' di Diano Marina aderisce al Vela Day, iniziativa volta ad aprire gratuitamente le porte dei Circoli Velici per avvicinare e far conoscere le realtà della vela al grande pubblico.

Sul porto di Diano istruttori qualificati del Club del Mare accompagneranno appassionati e semplici curiosi alla scoperta di questo sport, unico limite aver compiuto i 6 anni di età. Il Vela Day è una due giorni di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder+Sport e le Società sportive affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. L'iniziativa è ormai diventata un appuntamento fisso per la Federazione Italiana Vela che attribuisce grande valore alla promozione ed al sostegno dell’attività dei circoli sul territorio. Infatti è proprio grazie al costante impegno ed alla professionalità dei club velici, con i loro istruttori qualificati, se ogni anno oltre 45.000 giovani e meno giovani si avvicinano allo sport della vela.

Quest’anno inoltre la Fiv ha organizzato per tutti i partecipanti al Vela Day un contest fotografico: per partecipare è sufficiente inviare le proprie foto del Vela Day a veladay@federvela.it. I vincitori del concorso, a cui andrà la divisa della Nazionale, saranno decretati in base ai like ricevuti dopo che FIV, previa valutazione di un’apposita Commissione, pubblicherà le foto sul profilo Facebook federale.

Così il presidente del Club del Mare Attilio Norzi: “Saremo presenti con un gazebo sul solettone sopra il porto di Diano Marina con materiale che pubblicizza l’iniziativa; questa struttura ospiterà i nostri istruttori che spiegheranno a tutti gli interessati i rudimenti della vela per poi passare ad una vera e propria lezione in mare. Un ringraziamento particolare al Comune di Diano Marina e alla G.M. che ci supportano nelle nostre iniziative volte ad avvicinare un sempre maggior numero di ragazzi a questo splendido sport”.