Tennis. Roland Garros: Fognini non sbaglia un colpo e avanza al terzo turno

ROLAND GARROS - 2°TURNO -

FOGNINI-DELBONIS 6-4 3-6 6-3 6-3

Grande vittoria di Fabio Fognini nel secondo turno del Roland Garros, il secondo Grande Slam stagionale.

Fabio, sulla terra rossa di Parigi, supera in quattro set il temibile argentino Federico Delbonis qualificandosi per la fase successiva del tabellone principale. Fognini parte bene e si aggiudica il primo set per 6-4, mentre cede al sudamericano il secondo set per 3-6. Con un doppio 6-3 Fognini chiude i giochi di un match complicato.

Nel terzo turno Fognini affronterà lo spagnolo Bautista che in tre set ha avuto la meglio sull'americano Fritz: il sogno di Parigi continua per l'armese.