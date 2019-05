Calcio. Atletico Argentina, anche mister Maiano accostato ai rossoneri: "Ottima piazza, è una società che merita categorie superiori. Mi interessa un vero progetto di crescita"

L'Atletico Argentina è a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Un'annata che potrebbe essere (quasi sicuramente) in Prima Categoria. Le voci di corridoio danno accostato alla panchina rossonera anche mister Christian Maiano: a Rivierasport.it l'ex allenatore del Taggia spiega la situazione.

Mister Maiano, dopo la separazione con il Taggia è stato accostato alla panchina dell'Atletico Argentina: potrebbe essere per te la piazza giusta per ripartire? "Penso che l’Atletico Argentina sia un’ottima piazza, con tante possibilità di fare e una società che merita altre categorie. Però, in tutta onestà, non ho sentito nessuno da Arma di Taggia. Probabilmente il mio nome viene associato a questa squadra perché ho diversi amici all'interno di essa. Ma al momento nessuno mi ha parlato".

Maiano potrebbe anche prendersi un anno sabbatico? "Se non dovessi trovare nessuna sistemazione, penso che mi riposerò un po’ e dedicherò più di tempo alla mia famiglia. Alla fine non sarebbe poi una cosa così brutta".

Quale tipo di progetto cerchi? "Mi interessa un vero progetto, un progetto di crescita che dia soddisfazione nel tempo. Vengo da anni dove ho sentito troppe volte la parola progetto usata impropriamente, perché poi dopo poche settimane o mesi si parla sempre e solo di vincere e non di costruire per il futuro".