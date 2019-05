Calcio. Sanstevese-Paolo Sassu più di un'idea. Il tecnico è pronto per il grande salto: "Sarei orgoglioso di avere questa possibilità"

La Sanstevese deve ripartire. Dopo la separazione con mister Simone Siciliano destinato ormai al Taggia, la compagine di Santo Stefano al Mare cercherà di individuare il sostituto per il campionato di Prima Categoria.

"Sarebbe un orgoglio allenare la Sanstevese Prima Squadra". A Rivierasport.it rompe il silenzio Paolo Sassu, candidato numero uno per il posta Siciliano: "La Sanstevese è una società a cui sono molto legato - esordisce il mister - perché è a Santo Stefano che ho finito la mia carriera da giocatore portandola per la prima volta in Promozione. In più è il paese dove vivo, quindi sarei orgoglioso di avere questa possibilità alla guida della Prima Squadra".

"La Juniores? Grande risultato". Il tecnico torna sullo storico sesto posto nel campionato Juniores Provinciale 2°Livello: "Sono molto soddisfatto della stagione trascorsa - sottolinea il tecnico - e della crescita di tanti ragazzi nella Juniores della Sanstevese. Raggiungere 50 punti credo sia stato un grande risultato per noi, di cui sarò sempre fiero".

"Siciliano l'uomo giusto per il Taggia". L'ultimo parere del tecnico è sul collega Simone Siciliano che nella prossima stagione allenerà il Taggia: "Siciliano al Taggia? Credo che Simone sia l'uomo giusto per una società ambiziosa come quella giallorossa - evidenza Sassu - perché è un tecnico giovane, preparato e con idee molto chiare sul calcio".