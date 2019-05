Calcio, Serie D. Sanremese, è separazione dal preparatore dei portieri Ivano Biffi

Ivano Biffi, ex preparatore dei portieri della Sanremese

Contrariamente a quanto detto in conferenza stampa, la Sanremese si separa con il preparatore dei portieri della prima squadra Ivano Biffi non farà più parte dello staff di mister Nicola Ascoli per la prossima stagione.

Al suo posto ci sarà l’attuale preparatore dei portieri delle giovanili Stefano Prato.

Questo il comunicato ufficiale del club:

"La proprietà e la società ringraziano Ivano Biffi per il lavoro svolto in tutti questi anni all’interno del club e per la sua indiscussa fedeltà alla causa biancoazzurra, e gli augurano le migliori fortune professionali".