Calciomercato Serie D. Sanremese, si complica la pista che porta al bomber Capogna.

La Sanremese sta valutando varie piste per regalare a mister Ascoli una rosa competitiva in vista della prossima stagione, che scatterà come l'anno scorso prima visto l'impegno nel primo turno della Coppa Italia Tim.

Capogna si complica. Secondo le ultime indiscrezioni sembra complicarsi la pista che porta al bomber Capogna, con le parti distanti e l'attaccante che preferirebbe restare al Lecco alla corte di Gaburro in Serie C. Raffreddata la pista che portava a Rodriguez (l'ex Serravezza costa troppo al momento) potrebbero tornare di moda i nomi di Gaeta (Chieri), Lauria (Rezzato) e Colombi (Rezzato). Per il centrocampo potrebbe essere sondato Colantonio (quest'anno al Fiorenzuola con Ascoli stravede per lui) con Spinosa pronto a restare. Capitolo difesa: vicino il rinnovo di Videtta arriverà Manes dal Latina.

Addii di prestigio. Nelle fila della Sanremese ci sarà un doppio addio di prestigio. Come già detto saluteranno la piazza il portiere Manis e il fantasista Molino. Da valutare la posizione del difensore Castaldo, mentre resteranno Bregliano, capitan Taddei, Lo Bosco, Gagliardi e Scalzi (anche se le offerte non mancano). Sicuri i rientri dai prestiti di Andrea Negro, Scappatura, Artioli dall'Ospedaletti.