Calciomercato. Taggia, Luca Fiuzzi vuole continuare in giallorosso: "Le mie intenzioni sono chiare. Spero che Simone Siciliano possa essere l'uomo giusto"

Il Taggia ripartirà nella prossima stagione da mister Simone Siciliano in panchina e potrebbe fare parte di questa rosa l'esperto difensore centrale Luca Fiuzzi. A Rivierasport.it il centrale difensivo giallorosse ha già le idee ben chiare per il suo futuro.

Luca Fiuzzi, sei stato autore di una buona stagione con il Taggia: la tua priorità è restare in giallorosso o hai ricevuto altre offerte? "Non ho ricevuto nessuna offerta, anche perchè so già le mie intenzioni".

Anche se si vocifera di un Fiuzzi in uscita dal Taggia? "Io non ho parlato con nessuno che possa andare via e i dirigenti non mi hanno comunicato nulla. Per cui non saprei dirlo se sono in uscita".

Parliamo del presete: Simone Siciliano è l'uomo giusto per la panchina del Taggia? "Come prima cosa voglio ringraziare mister Maiano per quello che ha fatto l'anno scorso un ottimo allenatore,ma soprattutto un'ottima persona e gli auguro il meglio. Poi naturalmente faccio un in bocca al lupo al mister Siciliano e se sia l'uomo giusto lo spero per il bene di tutti".

Con Fabio Vignaroli hai parlato? "Vignaroli? E' un amico, ma non ci siamo mai sentiti per parlare di calcio".