Sport acquatici. Canottieri Sanremo, magic moment per Amanda Embriaco: "Sogno Tokyo 2020. Tutto dedicato a famiglia e società"

Un ottimo sesto posto in azzurro, così tanto per iniziare. Grande momento per Amanda Embriaco, portacolori della Canottieri Sanremo, che a Poznan in Polonia, ha brillato nel KL3 sulla distanza dei 200 metri di Paracanoa.

Amanda Embriaco superstar. Noi di Rivierasport.it abbiamo raggiunto l'atleta del sodalizio matuziano che ci ha esternato tutta la sua soddisfazione tra dediche speciali e un sogno nel cassetto a cinque cerchi.

Amanda, come prima cosa complimenti da tutta la nostra Redazione. Come valuti e analizzi la tua esperienza in azzurro ai campionati europei? "E' stato, senza dubbio un sogno che si avvera, sia come atleta che a livello personale, la cosa più bella poi è pensare che sia stato un debutto di un percorso appena iniziato e in continua evoluzione. Sono stata all'altezza delle aspettative prefissate a questo punto della preparazione e sono ritornata ancora più determinata".

Come nasce questa tua passione? "La passione per la canoa l'ho ereditata da mio padre, lo faceva da giovane a livello amatoriale e avendo avuto sempre un carattere vivace, aveva capito che avevo bisogno di uno sport all'aria aperta e stancante. Poi, ovviamente, vivendo a Sanremo, è facile amare il mare, i suoi profumi e la sua sensazione di libertà, credo che chiunque lo provi se ne innamori".

A chi dedichi questo grande traguardo raggiunto? "Lo dedico alla mia famiglia nel senso ampio del termine, quindi anche alla mia società che è sempre stata una seconda casa anche nei periodi in cui non mi allenavo. Anche al mio compagno che, in tutto ciò, non ho ancora capito come non abbia fatto ad impazzire".

I tuoi prossimi obiettivi? "I Mondiali a Szeged, Ungheria, ad agosto, valgono come qualificazione per le olimpiadi di Tokyo 2020: difficile ma non impossibile. E' una sfida abbastanza grande da riempirmi di adrenalina".