Sanremo: la Finale del CantaCairo al Teatro del Casinó è stata un successo, con cori da stadio per un evento benefico

Grande successo per lo Staff della “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica” di Cairo Montenotte, che in una sola settimana ha realizzato i 52 video delle esibizioni canore dei commercianti e di persone che hanno lavorato a Sanremo durante la settimana del Festival. L'associazione si prefigge di promuovere la cultura, i talenti ed il territorio.

Il CantaCairo è un concorso canoro gratuito a scopo benefico, rivolto alle attività in generale che operano in una determinata città. I partecipanti devono essere dilettanti e non professionisti nel campo musicale. Nelle sue 2 prime edizioni, il CantaCairo ha visto come protagoniste le attività di Cairo Montenotte, raggiungendo picchi di 146.000 visualizzazioni su YouTube in soli 15 giorni, dopo che erano stati messi in rete i video canori, realizzati all’interno delle attività dei partecipanti, che si sono impegnati a cantare per beneficenza canzoni con il supporto del karaoke. Il ricavato della serata finale, tenutasi la sera di domenica 26 maggio al Teatro del Casinó di Sanremo, sarà devoluto agli sfollati di Genova a causa della caduta del ponte Morandi. Nelle 2 scorse edizioni tenutesi a Cairo Montenotte, l’associazione Franco Tessore aveva donato 1000 euro ai terremotati e successivamente all’Associazione Diversamente che si occupa dei disabili e alla Franco Giudo Rossi Onlus che si occupa di malati terminali.

Il CantaCairo 2019 ha visto nella sua terza edizione, protagonista la città di Sanremo, città della canzone per eccellenza.

Daniela Tessore, direttore artistico della FT Ass. Culturale, è l’ideatrice del CantaCairo, che è un format registrato, che ha visto unire la passione per la musica alla beneficenza e degli improvvisati cantanti che si sono messi in gioco subito con slancio e sorrisi.

Le porte delle attività si sono aperte allo Staff della Franco Tessore Associazione Culturale ed i protagonisti, dopo essere stati intervistati e fotografati durante la settimana del Festival, da molti giornalisti, sono stati felicissimi di cantare a scopo benefico. Questa manifestazione è nata in memoria del Padre della Tessore, Franco, commerciante, scomparso quasi 19 anni fa. Il CantaCairo ha fuso così, la passione del Soprano per la musica ed il lavoro del padre scomparso, dando all’evento poi uno sfondo benefico. Lo Staff della FT ringrazia il Comune di Sanremo ed il CDA del Casinó di Sanremo per la disponibilità e la gentilezza e Luca Lombardi. Madrina dell’evento è stata, l’artista Monica Porro, la quale ha premiato ben 12 attività in gara con le sue splendide opere. Il vice Presidente della FT, Roberta Blangero, ha premiato la Pittrice Porro con un riconoscimento di merito, quale artista di spicco della Valle Bormida. Ospiti gli allievi del Soprano Daniela Tessore, che sono stati premiati come talenti emergenti: Eliano Giusto che ha emozionato con la sua voce da tenore, il piccolo e bravissimo Gabriele Ferraro e l’esecuzione magistrale del brano in inglese presentato da Chiara Malanzani, già notata in campo musicale.

La serata si è aperta con un brano corale “Si può dare di più” dove ha visto protagonisti il Music Style Group (Roberta Blangero, Alberto Ferraro, Daniele Pistone, Silvia Belfiore, Fulvio Ravera, Lorenzo Sereno, Karin e Christian Peluffo), e tutti i partecipanti presenti del CantaCairo a Sanremo 2019, diretti dal soprano Daniela Tessore.

La Tessore si è poi esibita presso il Teatro del Casinò di Sanremo ottenendo le ovazioni del pubblico.

A presentare la serata è stato il carismatico Marco Dottore ed al service audio, l’artista Paolo Bianco che, prima della proclamazione del vincitore, ha regalato una canzone al pubblico.

A concludere la serata anche 2 artiste che verranno pubblicate sugli store digitali di tutto il mondo, in estate, con gli inediti scritti dalla Tessore stessa: Raffaella Garrone e Maria Clotilde Muzio, entrambe hanno ricevuto il riconoscimento: Special Guest International.

Le Attività Vincitrici del Premio Miglior Performance “Franco Tessore” premiate dalla moglie Anna Robaldo sono: 1.Dolcenove, 2. Bar dei Musicanti 3. Fiori e Tentazioni.

Premio Miglior Esibizione popolare: 1. DolceNove, 2. Dettagli abbigliamento, 3. Franco Senise linea moda capelli.

Premio Simpatia “Note colorate”: 1. Dettagli Abbigliamento, 2. Bar dei Musicanti e Affittacamere Selene pari merito 3. Fiori e Tentazioni.

Premio della Critica: 1. Sicily Made, 2. Dettagli abbigliamento, 3. Caffè Excelsior.

Spirito del “CantaCairo a Sanremo” : 1. Staff Casa Sanremo

Note di merito speciali, eletto dallo Staff FT come “Premio Miglior Live”, al quale verrà consegnato un riconoscimento prossimamente: 1.Pizzeria By Giovanni, per cui ha cantato il bravissimo Lorenzo Onda.

Premio Social: 1. Affittacamere Selene, 2. Sanremo Live Press, 3. Nina Profumeria

Premio Interpretazione: 1. Franco Motors, 2. Pizzeria by Giovanni 3. CocoBar

Premio Talento: 1. Sonia Hair Style, 2. New Good Bar, 3.Bambi

Premio Artistico: 1. L’angolo intimo, 2. Ristorante il Flipper, 3. Pastificio Arrigo

Premio Top: 1. Franco Senise linea moda capelli, 2. Farmacia Donzella, 3. Soul Burger

Premio Star: 1. Hotel Cortese e Amelie, pari merito, 2. RossMary, 3. Angelica Mini Bar

Premio Special: 1. Ricami Veronica, 2. Gelateria Lollipop e Bar Cocoon, pari merito, 3. Mary Anne abbigliamento

Premio Musical: 1. Manik l’officina del burger

Premio intraprendenza: 1. Cristiano Hair, 2. La Botte Gaia, 3. Tommy Store

Premio Creatività: 1. Commessa Stefania Viola, 2. Caffè Maya, 3. Angelina parrucchieri

Premio Entusiasmo: 1. La clinica dell’orologio, 2. Ristorante Boccon Divino, 3. Crikkot

Premio Genuinità: 1. Bar Paradise, 2. Alma Kids, 3. Monremo Fiori

Premio Originalità: 1. Bistrot 21

Premio Junior: 1. Plaza Cafè

Premio Senior: 1. Grandi Cantine Sanremesi

Premio Spontaneità: 1. Bar Melody, 2. Love Sushi, Gaudio gelateria, Bio essence pari merito, 3. Giornalista Gerbotto e Kebabis pari merito.

Tutta l’associazione ringrazia il Presidente Aldo Giannuzzi che ha curato la grafica ed ogni video dell’evento benefico e si è prodigato per l’ottima riuscita della manifestazione. Il CantaCairo è stato evento sorprendente che ha coinvolto anche Sanremo, in un clima di sana aggregazione cittadina, tanta musica a sfondo benefico, di cui ha parlato anche ieri il Tg3 della Liguria della Rai.

Il soprano Daniela Tessore mette a segno così, un altro successo dopo il “...il vostro Musical” (di cui si stanno già chiedendo le repliche) del Regista Antonio Barra, messo in scena con la propria scuola di Canto Moderno “Music Style l’Atelier delle Voci” solo la settimana precedente al “CantaCairo a Sanremo 2019”. A detta della Tessore “la Musica non è perfezione, ma emozione...” e con questa sua frase chiudiamo il nostro servizio facendo i complimenti allo Staff della FT.