Calcio, Serie D. Separazione tra la Sanremese e Ivano Biffi. L'ex preparatore dei portieri spezza il silenzio: "Dopo l'andata a Lecco come staff non abbiamo dato il massimo, ma la partenza di Manis non c'entra"

Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità giunta un po' a sorpresa tra la Sanremese e Ivano Biffi, l'ormai ex preparatore dei portieri matuziani: a Rivierasport.it Biffi ci spiega le cause della separazione con il club biancoazzurro.

Ivano Biffi, ci svela i motivi per la sua separazione dalla Sanremese? "Arriviamo da due anni di delusioni. La proprietà in questa stagione ci aveva messo a disposizione una rosa competitiva e secondo me arrivare con quel distacco dal Lecco è stato troppo. Noi dello staff dopo la sconfitta contro il Lecco all'andata non abbiamo dato più il massimo: mi assumo la responsabilità essendo stato il più vecchio dello staff tecnico. La seconda causa è una questione lavorativa".

L'addio di Marco Manis non c'entra? "La partenza di Marco Manis non c'entra niente con il mio addio alla Sanremese, la società ha preso questa decisione. Ormai avere il portiere esperto e quello giovane non cambia in Serie D: l'esperto ti può salvare delle partite, mentre il giovane libera un posto di esperienza in più in mezzo al campo. E' un 50 a 50".

Cosa prevede per il suo futuro? "Il mio futuro? Ho avuto contatti, ma in qualunque squadra andrò voglio essere solo il preparatore dei portieri e non il procuratore di bambini".