Calciomercato Serie D. Sanremese e Alessandro Manes sempre più vicini

La Sanremese è a caccia dei giocatori giusti per regalare a mister Nicola Ascoli una rosa competitiva in vista della prossima stagione nel campionato di Serie D.

Manes ok. Il primo della lista potrebbe essere, secondo le ultime indiscrezioni, il difensore Alessandro Manes. Come anticipato da noi di Rivierasport.it (clicca QUI) il centrale difensivo del Latina sembra un chiaro obiettivo per la retroguardia matuziana e l'accordo tra le parti vicino.

Capitolo attacco. Per quanto riguarda l'attacco, sempre secondo rumors, si sarebbero ridotte le speranze di vedere Capogna con la maglia della Sanremese nella prossima stagione: il giocatore dovrebbe restare ala Lecco. In casa matuziana si valutano sempre i profili di Lauria, Gaeta e Colombi ma il sogno ora potrebbe essere Iadaresta, in questa stagione al Bari.