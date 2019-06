Ciclismo. A Sanremo doppio appuntamento a livello giovanile: di scena la 68a Coppa Borrin dedicata a Mario Cattaneo

Domenica andranno in scena la 68^ Coppa Borrin in ricordo di Mario Cattaneo e per la categoria Giovanissimi il Memorial Franco Botti.



Si parte con la storica Coppa Borrin giunta alla 68 esima edizione per la categoria esordienti e donne allieve, con partenza ufficiosa in via Lamarmora a San Martino alle 11:00. La gara si snoda in un circuito cittadino in Arma di Taggia per poi fare ritorno a San Martino per il classico arrivo previsto per le 12:30.

Il via ufficiale verrà dato in corso Mazzini davanti allo stadio, sede della U.S. Sanremese 1904, organizzatrice dell’evento. La gara sarà anche valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale. Nel pomeriggio invece a partire dalle 15 nella passeggiata Salvo D’Acquisto prenderà luogo la gara per giovanissimi Memorial Franco Botti. Sarà un’occasione di divertimento per tutti i ragazzi che parteciperanno alle competizioni, provenienti anche dal Piemonte.