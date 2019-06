La festa della Pallamano Ventimiglia. Il Presidente Paola Nanni pronta al grande evento: "Stagione straordinaria, questa serata sarà ricca di sorprese"

Sarà una serata ricca di sorprese quella di questa sera al PalaRoja di Roverino, dove andrà in scena la festa della Pallamano Ventimiglia che chiude una stagione straordinaria sull'indoor.

A Rivierasport.it è il Presidente del sodalizio giallonero Paola Nanni a presenta l'evento: "Questa è stata una stagione straordinaria per i nostri colori - esordisce il numero uno - per tutte le squadre, dalla Senior fino ai più piccoli. La Senior ha realizzato una vera e propria impresa andando a vincere il Campionato Francese delle Alpi Marittime, una cosa mai riuscita a nessuna squadra italiana. Gli Under 15 disputeranno oggi la finale di categoria. Tirando le somme ancora un'annata da ricorda grazie anche al supporto del nostro allenatore Pippo Malatino, persona fantastica".

"Questa sarà una serata speciale e molto importante - sottolinea il Presidente - visto che vogliamo celebrare tutti i nostri risultati sportivi dell'annata. Sarà anche una serata ricca di sorprese, ma al momento non voglio svelare nulla. Ci saranno sicuramente delle premiazioni dopo l'ultima partita della Senior contro il Carros".

Si apre anche la stagione del Beach Handball: "Siamo pronti a vivere questa stagione del Beach Handball in grande stile - evidenza la Nanni - con la tappa del Challenge Region Sud, dove anche la città di Ventimiglia sarà protagonista con una tappa il 15 e 16 giugno. Questo potrebbe portare anche del turismo per la nostra città, un'occasione importante per fare vedere a tutti questa disciplina spettacolare".

Sull'argomento di un possibile ritorno in Italia della Senior giallonera la Nanni non si sbilancia: "Avremo una riunione societaria con tutti i dirigenti e vedremo il meglio da farsi soprattutto per i ragazzi, ma per il momento non sappiamo".

Questa serata avrà una dedica speciale: "Questa serata sarà tutta dedicata al nostro Raul Campuzano, che ha subìto un grave lutto famigliare e non potrà essere con noi".