Pallamano Ventimiglia, grande festa al PalaRoja di Roverino. Coach Pippo Malatino traccia il bilancio stagionale: "Stagione straordinaria" (VIDEO INTERVISTA)

In casa Pallamano Ventimiglia c'è grande entusiasmo per la grande che si sta svolgendo presso le mura amiche del PalaRoja di Roverino. Dopo le dichiarazioni del Presidente Paola Nanni al nostro quotidiano online traccia il bilancio coach Pippo Malatino che ha portato in trionfo anche la compagine Under 15.

Pallamano Ventimiglia: l'entusiasmo di coach Pippo Malatino

La serata proseguirà con l'incontro Senior tra Pallamano Ventimiglia e Carros, con le squadre che saranno accompagnate dagli inni nazionali (italiano e francese). Alla fine del match le premiazioni alle varie compagini giallonere. Serata con animazione grazie al DJ Tape e alla voce straordinaria di Laura Serrecchia.