Pallacanestro: grande giornata di sport e vittoria del Luino oggi ad Ospedaletti per il 'Trofeo Giannascoli' (Foto)

Si è svolto oggi, alla palestra di via Isnart ad Osperaletti, il 17° torneo ‘Fabio Giannascoli’, quinto ‘Trofeo Munta e Cara - Albergo diffuso di Apricale’, patrocinato dal comune di Ospedaletti e dalla Fip, ma soprattutto organizzato dal BCO e dalla Camera del lavoro di Imperia, ente dove il compianto Fabio aveva lavorato per parecchi anni.

Nella prima semifinale si sono affrontati il Bc Ospedaletti ed il Verbano Luino, con la vittoria dei varesotti per 78-69, dopo un incontro avvincente ed aperto fino al suono della sirena. I padroni di casa hanno avuto in Olivari 18, Vivo 15, Bonavia 15 e Amato 10 i migliori realizzatori; dall'altra parte Bertani con 21 è stato il mattatore e risolutore nei momenti decisivi.

Il secondo match ha visto l’incontro tra il Basket Fossano e la San Nazario Varazze, con i piemontesi meritatamente in finale con il punteggio di 79-53. Finalina ai padroni di casa che battono Varazze per 95-60 con Vivo mattatore autore di 21 punti, mentre per savonesi ben 22 punti del vincitore della classifica marcatori Ismalilisufai.

La finale ha visto Luino prevalere contro Fossano per 93-81 e con Caccia e Bertani autori di 30 e 29 punti che sancivano la vittoria.

Premi individuali a Bertani come miglior giocatore e Ismalilosufai come miglior marcatore. Una giornata di sport ed amicizia che ha sancito in maniera forte la grande passione della famiglia orange nel ricordare appassionati come Fabio Giannascoli e la crescita del movimento giovanile sia nella questione puramente tecnica che in quella del sociale.

Molte le personalità presenti: oltre alla mamma di Fabio anche il neo sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti e l'Assessore al turismo, Brigitte Brugger. Ora un estate di riposo per tutti in attesa della nuova stagione sportiva.