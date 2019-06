A Sanremo dal 5 al 9 giugno “10 anni InteGRATI”, un campus per promuovere sport e integrazione

“10 anni InteGRATI”, non poteva che chiamarsi così l'iniziativa nata per il decimo anniversario della Polisportiva Integrabili di Sanremo. Oggi a palazzo Bellevue si è svolta la presentazione di questa manifestazione: dal 5 al 9 giugno verrà allestito un vero e proprio campus sportivo, con la finalità di promuovere l'avviamento allo sport per gli assistiti Inail dell'area del Nord-Italiia. I partecipanti avranno modo di conoscere lo sport e farne un’esperienza di vita. Durante le giornate si terranno lezioni teoriche e pratiche nei vari impianti sportivi della città dei fiori con istruttori delle rispettive federazioni, di provata esperienza nella formazione di atleti disabili. "In questo modo, si vuole offrire l’occasione di momenti di integrazione e interazione tra assistiti di diverse regioni, per un reciproco scambio di esperienze, idee e nuovi stimoli. Verranno ospitati 12 assistiti INAIL con relativi accompagnatori" - sottolineano gli organizzatori.

Inoltre, sempre all’interno dei festeggiamenti per i 10 anni della Polisportiva Integrabili è previsto anche uno spettacolo al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, l’11 giugno, alle 20.30. Lo spettacolo portato in scena dai ragazzi di questa importante realtà sanremese, si chiama “Hotel con l’akka - ovvero Amigdala, l’atleta delle emozioni umane”, diretto da Christian Gullone. La rappresentazione sarà preceduta dalla presentazione del libro “2009-2019 i nostri primi 10 anni’ e da un saggio musicale diretto dal maestro Antonio Secondo.

Il programma del campus sarà modulato in base alle esigenze e alle aspettative dei partecipanti. Verranno messe a disposizione lezioni di: Vela, Canoa, Nuoto, Subacquea, Golf, Handbike I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, in modo da consentire ai tecnici di seguirli da vicino e fornire loro la migliore assistenza possibile. L’attrezzatura sportiva sarà messa a disposizione dalle società sportive. Ogni giorno gli assistiti potranno sperimentare due/tre discipline e al termine del campus saranno affidati dei questionari, per comprendere quali attività gli siano piaciute di più e se, dopo aver frequentato il campus, abbiano intenzione di richiedere un corso di avviamento CIP (Comitato Italiano Paralimpico, partner nell'organizzazione ndr) -Inail per approfondire una disciplina.

(Sotto il programma scaricabile)