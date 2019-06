Calcio: Riachi e Iannolo rilanciano a 410mila euro per l'acquisto dell'Imperia, ora la parola passa alla società

Hanno deciso di colmare la differenza tra domanda ed offerta e rilanciare a 410mila euro, per l’acquisto dell’Imperia Calcio, l’imprenditore italo-libanese Lorenzo Anas Riachi insieme all’ex calciatore Roberto Iannolo.

L’offerta è stata fatta nelle scorse ore alla società nerazzurra, che introiterebbe 120mila euro subito in 3 rate e gli altri 290mila in 6 anni. Ora la palla passa alla dirigenza dell’Imperia che, nei giorni scorsi aveva etichettato come troppo bassa l’offerta e di voler andare avanti per la prossima stagione con l’attuale proprietà.

Nei giorni scorsi Riachi e Iannolo avevano anche incontrato il Sindaco di Imperia, per metterlo al corrente della loro iniziativa. Una trattativa che, ovviamente, ora vede stringere i tempi, perché alla eventuale nuova proprietà servirà tempo per poter partire anche con il mercato ed allestire una squadra che, sicuramente, punterà a vincere il campionato di Eccellenza.