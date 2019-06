Sanremo: domenica prossima la 49a 'Granfondo Ciclosportiva', serie di divieti nel centro della città

Si svolgerà domenica prossima la 49a edizione della ‘Granfondo Ciclosportiva Milano-Sanremo’ e, per questo, il Comune di Sanremo ha predisposto una serie di divieti, per consentire la regolarità dell’arrivo.

In corso Garibaldi (ambo i lati dal civico 59 all’intersezione con via Pallavicino) è previsto un divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle 10 a fine manifestazione. Sarà vietato il transito in corso Garibaldi (da rondò Garibaldi a via Pallavicino) ed in via Fratti, dalle 14.45 alle 19.

Previsto anche il divieto di sosta, sul lato mare di via Manzoni (dal civico 61 al 53), dalle 12 alle 20, per realizzare l’area riservata all’Unione Ciclista Sanremo.