Tennis. Taggese, non basta una grande prova. Ma dal sodalizio sono tutti soddisfatti

Taggese Tennis, sconfitta in finale. Si conclude in finale il fantastico percorso della squadra composta da Martina Reggi, Fabrizia Salerno, Cecilia Borgotallo e Carlotta Borgotallo è stata superata nella finale regionale.

"Una sconfitta che sa di vittoria - dichiarano dal sodalizio taggese - perché le nostre ragazze con tanti sacrifici e impegno hanno sgomitato fino alla finale vincendo contro circoli importanti.

Ma un ringraziamento speciale va alla maestra Martina Reggi che nonostante il tanto lavoro e il suo ruolo di mamma con tanto sacrificio è sempre presente, dando il massimo in campo e trascinando la squadra sempre più in alto. Averla con noi è una grande fortuna per il circolo e per le nostre ragazze.

Ed infine un grazie al Presidente Alessandro Matricardi che crede e investe da anni nell’attività agonistica".