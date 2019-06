Atletica Leggera. Maurina Olio Carli Imperia, record ligure per Matteo Olivero

Durante il fine settimana dell’1 e 2 giugno ancora una volta la Maurina Imperia Olio Carli è stata impegnata in un’assidua attività.

A Savona si sono svolti i campionati nazionali di società, manifestazione in contemporanea in altre sedi in tutta Italia. Nonostante la disparità di forze, rispetto a altre compagini Liguri e nazionali, la squadra maschile è riuscita a portare a termine la gara coprendo tutte le gare e riuscendo, nonostante alcune defezioni dell’ultimo minuto, a entrare nella classifica nazionale, obiettivo principale.

In evidenza tra tutti i portacolori della Maurina, l’astista Matteo Oliveri che con la misura di 4,51 metri è in cima alle graduatorie nazionali, misura che gli ha permesso di ottenere nuovamente il record Ligure di Salto con l’asta, a conferma dell’ottima prova e dell’ottimo valore dell’atleta. Prossimo appuntamento per il forte atleta saranno i campionati italiani nella sede di Agropoli il 21/22/23 giugno.

L’allievo si allena con un nutrito gruppo di astisti capitanato dal tecnico Mario Botto, gruppo che comprende anche un altro astista Maurina, Samuele Martini che nella stessa gara, con la misura di 4,05, ottiene il pass per partecipare ai campionati italiani di categoria di Rieti il fine settimana a venire 7/8/9 giugno. Posizione finale nazionale 77° su 638 squadre, che per una società cittadina che con l’aiuto di piccole realtà locali, quali il St. Stefano e il Bordighera, riesce a mantenere viva in provincia l’attività dell’atletica oltre l’età giovanile.