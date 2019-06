Atletica Leggera. Conto alla rovescia per il prestigioso 'Herculis EBS 2019' al Louis II di Montecarlo

Manca poco più di un mese a Herculis EBS 2019 (Monaco, Stade Louis II, venerdì 12 luglio) e cominciano a giungere le prime conferme dagli atleti che parteciperanno al prestigiosissimo meeting di atletica monegasco.

Questo è uno dei 14 eventi che fanno parte della IAAF Diamond League 2019 (il circuito dei quattordici meeting di atletica leggera più importanti al mondo con tappe in Asia, Stati Uniti e Europa - Doha, Shanghai, Eugene, Roma, Birmingham, Oslo, Stoccolma, New York, Montecarlo, Londra, Losanna, Parigi, Zurigo e Bruxelles) e che si svolgono nel periodo tra maggio e settembre).



Grandi le aspettative della competizione con un parterre di altissimo livello, probabilmente uno dei migliori al mondo. I riflettori del Louis II saranno tutti puntati sull'esordio a Montecarlo di Filippo Tortu nei 100 metri. Tortu, detentore del record italiano dei 100 metri (9"99) gareggerà contro l'americano Noah Lyles, titolare del 19"65 record del meeting sui 200 metri ottenuto nel 2018. Gareggerà contro il vincitore dei Giochi asiatici Bitgian Su, detentore dal 2018 del record d'Asia con 9"91. Lyles e Tortu avevano terminato al 1° e al 2° posto ai Campionati del mondo Juniores nel 2016.



Scontro fra campionesse nei 200 metri femminili, con tre medaglie degli ultimi campionati del mondo. Shaunae Miller Uibo, che lo scorso anno ha battuto il record della IAAF Diamond League sui 400 (48"97), Marie-Josée Ta Lou, vincitrice nei 100 nel 2018 e Dafne Schippers, campione del mondo e vice campione olimpica nei 200.



Grande attesa per i 400 ostacoli femminili, dove saranno in gara la campionessa del mondo, la campionessa d'Europa e la detentrice del record del mondo juniores. Kori Carter, campionessa del mondo 2017 a Londra, dopo aver vinto a Monaco ritroverà la svizzera Lea Sprunger, la campionessa d'Europa indoor sui 400 metri piani. Presente a Montecarlo anche la nuova stella mondiale Sydney McLaughlin che ha aperto la stagione con un secondo posto sui 400 al meeting di Shangai e che sarà in gara anche a Oslo. Il record del meeting (Lashinda Demus, 52"63, nel 2009) è più che mai in bilico.



Il salto triplo femminile si disputerà al Porto Hercule di Monaco. Dopo il successo della prova di lancio del peso in piazza del 2018, il Meeting Herculis EBS 2019 ci riprova (giovedì 11 luglio, ore 19:00) all'aperto, in piazza, con il salto triplo femminile.

La campionessa olimpica e atleta dell'anno 2018 Caterine Ibarguen (detentrice del record della IAAF Diamond League con 15.31m, stabilito proprio a Monaco nel 2014) verrà sfidata della campionessa mondiale Yulimar Rojas (record personale di 15.02m).