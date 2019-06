Calcio. Dianese & Golfo, grande stagione per la Juniores. Mister Torregrossa: "Andati oltre le aspettative. La Prima Squadra? Voglio continuare con i giovani"

La Dianese & Golfo targata Juniores ha realizzato qualcosa di incredibile in questa stagione. Merito di un gruppo importante dove si è vista la mano di mister Davide Torregrossa.

A Rivierasport.it il tecnico del miracolo giallorossoblù analizza un'annata quasi perfetta, escludendo un possibile futuro sulla panchina della Prima Squadra in caso di separazione da Bencardino (ipotizzato da noi come idea del 10%).

Mister Torregrossa, si aspettava un cammino così importante e lungo quest'anno della sua squadra? "Dopo lo scorso campionato, dove l'obiettivo raggiunto è stato la creazione del gruppo, quest'anno siamo andati oltre ogni aspettativa. Dopo la severa battuta d'arresto a Quiliano, il gruppo si è ancora più unito ed abbiamo vinto tutte le partite centrando i playoff e vincendo con merito il triangolare finale. Ora speriamo nel ripescaggio nella Juniores d'Eccellenza. E' stata per tutti una grande soddisfazione ed il premio per il lavoro svolto sul campo, oltre alla soddisfazione di veder esordire e giocare molti Juniores in Prima Squadra".

Cosa si sente di dire ai suoi ragazzi? "I ragazzi dove averli martellati e farli sudare tutto l'anno, grazie anche al prezioso lavoro dei miei collaboratori Piazza, Benso e Re, sono da elogiare dal primo all'ultimo citando per tutti il capitano Paolo Gaggero. La rosa era numerosa, tutti sono stati fondamentali da chi ha giocato quasi sempre, a chi ha collezionato poche presenze, ma ognuno di loro è stato determinante per raggiungere questo obiettivo. Mi auguro che sia una base di partenza per il loro futuro, ovviamente nella Dianese & Golfo".

Il Direttore Salvatore Curri lo conosce dai tempi della Baia Alassio: se le offrisse la panchina della Prima Squadra in caso di separazione da Bencardino? "Con Curri la conoscenza comincia prima a Laigueglia nella stagione 2007/2008, dove è stato un grande DS in Promozione per tre stagioni. Alla Baia Alassio l'ho voluto fortemente al mio fianco come Direttore Sportivo per creare qualcosa di interessante, ma per circostanze e comportamenti che non meritano citazione, a metà e fine stagione siamo andati via per poi ritrovarci dopo pochi mesi in una società seria come la Dianese & Golfo. La panchina della Prima Squadra? Allo stato attuale non ho interesse, ho voglia di continuare con i giovani con l'obiettivo di formarne il più possibile per la Prima Squadra".

Ha dei ringraziamenti speciali da fare per questa grande stagione? "I ringraziamenti vanno in primis per la società, dal Presidente Spandre a tutta la dirigenza che hanno creduto in me e nel mio lavoro. Al già citato Curri, al mio staff, al massaggiatore Zaffuto, agli accompagnatori Giannatasio, Longo, Moriano, al Responsabile del Settore Giovanile Decesari. Ai genitori al seguito, ai giocatori che mi sopportano e soprattutto a volevo ringraziare Alfredo Bencardino. E' stato un onore lavorare ed imparare da un uomo e allenatore d'alta scuola come lui. Soprattutto per avermi concesso per tutta la stagione la possibilità di utilizzare giocatori della sua rosa, fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo: il merito è anche suo. Mi auguro che rimanga alla guida della Prima Squadra anche la prossima stagione".