Calcio. Grande opportunità per Vincenzo Stragapede: il Presidente dell'AIAC Imperia ammesso ad un prestigioso corso a Roma

Grande opportunità per il Responsabile dell’Ospedaletti e Presidente degli Allenatori della provincia di Imperia Vincenzo Stragapede.

Stragapede è stato invitato e ammesso al Corso da 'Calciatore a Imprenditore' che si svolgerà a Roma il prossimo 17/18/19 giugno, corso organizzato dall’ AIC Associazione Italiana Calciatori e ICS Istituto per il Credito Sportivo.

Il corso è riservato a massimo 15 calciatori ed ex calciatori professionisti in tutta Italia, al quale Stragapede è stato ammesso in quanto vincitore della borsa di studio conseguita lo scorso anno con il Corso per Segretario Amministrativo per Società Professionistiche di A , B e Lega Pro.

Il corso sarà incentrato su varie tematiche inerenti alle strutture sportive:

Cosa fare e come organizzarsi per realizzare o gestire un impianto sportivo.

Accesso ai finanziamenti e convenzione AIC – ICS

Il Business plan e la redditività di un impianto

Post carriera dei calciatori e scuola calcio secondo il modello AIC

Normativa, contrattualistica e forma giuridica.

La gestione di un piccolo impianto sportivo.