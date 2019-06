Calciomercato. Gli occhi dell'Ospedaletti su Simone Burdisso: il bomber nel mirino degli orange

Tutti vogliono Simone Burdisso. Secondo le ultime indiscrezioni anche un'altra compagine della zona avrebbe messo gli occhi sul bravo attaccante in forza alla Dianese & Golfo.

Mirino orange. Dopo l'ottimo campionato terminato a doppia cifra su Burdisso ci sono gli occhi non solo dell'Imperia e dio qualche compagine savonese (Pietra Ligure e Albenga su tutte) ma nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio anche l'Ospedaletti, neopromossa in Eccellenza.

Gli orange sono in attesa di ufficializzare l'arrivo sulla panchina di mister Andrea Caverzan e l'attaccante sarebbe il primo vero obiettivo per il reparto avanzato. Ma la Dianese & Golfo farà di tutto per trattenere la sua stella.

L'Ospedaletti non avrebbe solo in mente Burdisso per l'attacco, visto che come anticipato da noi di Rivierasport.it, sul taccuino degli orange c'è anche il nome di Dominici (Ceriale ma ex Ventimiglia e Imperia).