Pallamano: superato sabato scorso in finale il Btp Nice, l’Under 13 dell’Abc Bordighera vince il dipartimentale pre-honneur

Grazie ad una bella prestazione nella finale giocata sabato, alla palestra Eucaliptus di Nizza, contro il Btp Nice, l’Under 13 maschile dell’Abc Bordighera vince il campionato pre-honneur dipartimentale francese delle Alpi Marittime.

La finalissima si è disputata proprio in casa dei nizzardi che hanno per tutto il match dovuto inseguire i bordigotti, bravi a tenerli sempre a distanza. Dopo un primo tempo chiuso con un minimo vantaggio di 2 reti e con a metà ripresa il break con il massimo vantaggio di 5 reti, il match si è chiuso con il punteggio di 23-20. Soddisfazione in casa biancorossa per questa vittoria che chiude una stagione agonistica con il sodalizio biancorosso in costante crescita e con un settore giovanile in fermento, pronto a dar continuità alla tradizione della pallamano bordigotta che ha visto il settore femminile dare le maggiori soddisfazioni.

Tornando alla bella impresa compiuta dai più giovani atleti bordigotti, da segnalare l’ottima prestazione del portiere Christian Alija che ha saputo neutralizzare pericolose giocate degli avversari oltre a quelle, soprattutto in attacco, di Tommaso Mirto, capocannoniere del campionato e Mattia Basta, vere spine nel fianco della difesa avversaria e del centrale Matteo Anfosso.

Da parte del coach. Maria Grazia Germano vanno anche segnalate le prestazioni di tutti gli altri atleti: Simone Anfossi, Julian Ungurian, Christian Ascone, Daniel Galant, Sione Filippi, Alessandro Balduzzi e Davide Vitetta che hanno saputo dare il massimo in campo , ricordando anche l’importante apporto dato alla squadra dai due giocatori assenti in questa finale, Valerio Bellan e Sohail Loqmane.

Btp Nice-Abc Bordighera 20-23 (primo tempo 7-9)

Abc Bordighera: Filippi Simone, Anfosso Simone (1 rete), Anfosso Matteo (4 reti), Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Galant Daniel, Vitetta Davide, Mirto Tommaso (7 reti), Basta Mattia (9 reti), Alija Christian (portiere), Ungureian Julian (2 reti). Coach: Maria Grazia Germano