Ventimiglia: fine laboratorio di pallamano ieri per le scuole medie della città di confine (Foto)

Si è svolta ieri una bella iniziativa di sport, un torneo di fine laboratorio di pallamano con le classi prime, seconde e terze della scuola media Ventimiglia organizzato dagli insegnanti di educazione fisica Malatino, Montessoro e Bastianelli.

Ben 60 ragazzi si sono impegnati nella competizione ed è importante notare che le partite sono state disputate con enorme energia e soprattutto molto fair play. Il torneo è iniziato con un incontro dimostrativo da parte di una rappresentativa di alunni che militano nella Pallamano Ventimiglia, diretta e allenata dal prof. Pippo Malatino, che quest’anno ha portato a casa tanti risultati strepitosi anche a livello internazionale.

A seguire sono iniziati gli incontri veri e propri del torneo: ben 7 partite che sono terminate con una finalissima tra le due squadre che avevano accumulato più punti. Tutti i ragazzi sono stati premiati con un diploma di partecipazione al torneo e ben 7 alunni-atleti, che si sono distinti per 'Fair Play', per capacità, per impegno, per gesto atletico e per 'migliore capo cannoniere', hanno ricevuto una medaglia.

La mattinata si è conclusa con una bella merenda a base di pizza per tutti, offerta dal forno dei fratelli Spano di Bordighera e dal laboratorio di cucina delle Biancheri del professore Scarca.