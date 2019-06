Domani la 5° edizione di ‘Pallamanando’ organizzata dall’Abc Bordighera: per chi vuole provare per la prima volta

I giovani atleti iscritti al modulo di attività extra-scolastica del gruppo sportivo di pallamano, ma anche i non tesserati che vogliono provare questo sport, potranno partecipare alla 5a edizione di ‘Pallamanando’, mini-torneo pensato proprio per i ragazzi e ragazze under 11, 13 e 15, organizzato dell’Abc Bordighera.

L’appuntamento è alla palestra ‘C. Conrieri’ di via Pelloux, dalle 17 alle 18.30 ed alla manifestazione potrà partecipare chiunque anche chi non ha mai giocato a pallamano. Sarà un’ottima occasione per provare e poter così conoscere la bellezza di questo sport molto amato e praticato all’estero e soprattutto nella vicina Francia. Per aderire alla manifestazione basta presentarsi in palestra poco prima dell’inizio della manifestazione per poter così essere catapultati nella festa.

La manifestazione si concluderà con un rinfresco offerto dalla società e dai genitori dei giovani atleti biancorossi e sancisce la chiusura dell’attività sportiva della società, stagione che ha visto un costante movimento giovanile in crescita, sia nel settore maschile che femminile, dove le formazioni giovanili si sono ben comportate ottenendo nel corso della stagione ottimi risultati dove spicca la bella vittoria maturata sabato scorso dall’under 13 maschile nel campionato dipartimentale francese, ma anche con lo sfortunato secondo posto, dopo aver concluso a pari merito in testa alla classifica, dell’under 17 maschile anch’esso ottenuto nel campionato dipartimentale e il secondo posto nel trofeo CONI+Kinder regionale dell’under 13 mista. Risultati sicuramente di buon auspicio per il futuro.