Ancora ottimi risultati per la Canottieri Sanremo nelle specialità di canoa, kayak e paracanoa (Foto)

Continua la serie di successi della Canottieri Sanremo anche in ambito nazionale per la specialità canoa e kayak e nella ‘paracanoa, nella quale la sanremese Amanda Embriaco, fresca del sesto posto agli europei, porta a casa un altro oro.

I ragazzi (categoria Ragazzi, Junior e Senior) si sono misurati a Mantova questo fine settimana contro i più forti atleti italiani, scesi in acqua con la speranza di essere selezionati per la squadra nazionale. Erano più di 50 le società iscritte e circa 1300 i partecipanti che hanno disputato le gare di velocità sulle distanze dei 1000, 500 e 200 metri.

Nonostante il caldo afoso della pianura padana si sono fatti valere i nostri equipaggi, conquistando la medaglia d'argento nei 200 metri col K2 di Lorenzo Dragoni e Lorenzo Mauro, medaglia di bronzo col K2 di Simone Grossi Bianchi e Stefano Mazzone, e ancora medaglia di bronzo sui 500 metri col K4 di Lorenzo Dragoni/Lorenzo Mauro/Alessandro Martini/Nicolò Mensile. Ottimi i tempi di Luca della Chiesa, Samuele Siciliano scesi in acqua a confrontarsi con oltre 90 partenti e podio sfiorato per Giuseppe Inuso, Martina Cecchini ed Elisabetta Ruggiero.

Un inizio stagione pieno di soddisfazioni per la squadra matuziana che si è distinta anche nelle categorie dei più piccoli, sul lago di Mergozzo, nella prima prova interregionale del Nord Italia di "Canoagiovani", sui 200 e sui 2000 metri. Si aggiudica il bronzo sia nei 2000 che nei 200 il k2 cadetti B femminile di Alice Rolfo e Ilaria Vacondio. Bronzo sia sui 200 che sui 2000 per il K4 cadetti A di Languasco Giulio/Bottini Francesco/Leone Francesco/Ravasio Nicolò. Argento invece per il K4 cadetti B di Simonetti Federico/De Faveri Loris/Campesi Riccardo /Levrone Luca sui 200 e bronzo nei 2000. Ottimo terzo posto anche per il k1 cadetti B di Federico Simonetti sui 200 metri.

Prossimo appuntamento domenica sul Lago di Osiglia sia per i più grandi con il Campionato Regionale distanza 1000 metri che per la paracanoa e Canoagiovani.