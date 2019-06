Tennis: Fabio Fognini entra nella top ten dell'Atp mondiale, è il terzo italiano di sempre dopo Panatta e Barazzutti

Il risultato non è arrivato per una sua vittoria, ma è comunque da festeggiare e da accogliere con grande entusiasmo. Fabio Fognini sarà nella top ten della classifica Atp, il ranking mondiale del tennis.

Il giocatore di Arma di Taggia, infatti, dopo la sconfitta agli ottavi di finale del Roland Garros di Parigi, ha dovuto attendere il match tra due svizzeri, Roger Federer e Stanislav Wawrinka e, con la sconfitta di quest’ultimo (che avrebbe potuto insidiarlo solo vincendo Parigi) è arrivata la conferma. Lunedì prossimo Fognini sarà in 10a posizione. Un posto figlio di ottimi risultati conseguiti in questa stagione e, soprattutto, della vittoria nel ‘1000’ di Montecarlo, ma che incorona il tennista ponentino, come uno dei giocatori italiani di sempre.

Con questo risultato, infatti, va a colmare un vuoto lungo ben 40 anni, visto che l’ultimo italiano a ricoprire un posto tra i migliori 10 del mondo, è stato Corrado Barazzutti, nel gennaio del 1979. L’italiano più in altro di sempre, al momento, rimane Adriano Panatta che, nel 1973 arrivò all’ottava posizione. Per Fabio c’è comunque la possibilità di battere questo record se, nel prosieguo della stagione continuerà a questi livelli. Il tennista armese, comunque, entra nei soli 165 al mondo che, in 46 anni di storia hanno fatto parte della top ten mondiale.